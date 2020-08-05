В Череповце светофоры украсили светодиодной лентой

Фото со страницы мэра Фото: vk.com

В Череповце решили яснее обозначить сигналы светофора. На нескольких перекрестках города теперь установлена светодиодная лента, дублирующая сигналы светофора.

«Пока лента установлена у «Алмаза», Дворца металлургов, Кванториума и Юбилейного. Если она хорошо перенесет капризы нашей северной погоды, будем использовать и на других перекрестках города», - рассказал о ситуации мэр Череповца Вадим Германов.

Средства выделило правительство региона, а идея пошла от организации «Мамы Череповца рекомендуют». В Москве такое решение применяется на улицах уже 4 года. Опыт Запада говорит о том, что количество ДТП на перекрестках со светодиодной лентой снижается на 40%.