2020-08-05T14:57:11+03:00
Общество

Вологодские полицейские и бойцы Росгвардии в ходе спецоперации задержали ботаников

Мужчины выращивали коноплю
Иван Чухнин
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Растения выращивались со знанием агрономии.Растения выращивались со знанием агрономии.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Вологодским полицейским сообщили о пантации конопли. Информация подтвердилась. Была организована специоперациия с участием Росгвардии, в ходе которой трех ботаников - жителей областной столицы в возрасте 40-49 лет, задержали.

Плантация конопли находилась в гараже на улице Гагарина. Для получения высокого урожая

гараж был утеплен, оборудован системами автоматического полива и проветривания, в почву вносились удобрения.

Всего было изъято 49 кустов наркосодержащих растений, около 118 граммов высушенных растений. За культивирование наркосрдержащих растений задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает УМВД России по Вологодской области

Ботаников, выращивавших коноплю, задержали в Вологде бойцы Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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