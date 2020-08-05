Череповецкий антирекорд: заболели коронавирусом 24 человека

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:09:40+03:00

В последниюю неделю в регионе фиксируется строго 27 или 28 случаев в сутки

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В Вологодской области вновь 28 подтвержденных случаев коронавируса.

Стабильность региона - в последнюю неделю здесь ежедневно заболевает строго или 27, или 28 человек, не смогла взорвать статистика города металлургов. В Череповце за сутки заболело 24 человека. Такая высокая цифра в Череповце фиксируется впервые: ранее "рекорд" был + 20 заболевших за сутки - 25 июля и 2 августа.

Как сообщил на своей странице ВКонтакте губернатор Олег Кувшинников, количество активных случаев в регионе на 5 августа составило круглую цифру - 500 человек.

Всего на 5 августа в регионе выздоровели от новой коронавирусной инфекции 2018 человек, в том числе 14 - за сутки.

По последней информации, в Вологодской области 2544 подтверждённых случаев COVID-19. Из 28 новых случаев за сутки 24 приходится на Череповец, 2 факта зафиксированы в Вологде, по одному – в Шекснинском и Великоустюгском районах.

На сегодня обследовано 319 988 жителей Вологодской области - это примерно население Вологды или Череповца. Однако известно, что медики, высокопоставленные чиновники, а также находящиеся в зоне риска и инфицировагные проходят многократное тестирование, а большинство населения региона на коронавирус не проверялись.

ИСТОЧНИК KP.RU