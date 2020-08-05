48 вологодских выпускников смогли получить 100 баллов на ЕГЭ
Один из них получил высший балл по трем предметам
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В регионе закончилось подведение итогов основного этапа ЕГЭ. Всего зафиксировано 54 стобалльных результата.
В 2020 году 100 баллов сумели получить 48 участников: четверо ребят набрали максимальный балл по двум предметам, один – сразу по трем.
Как сообщает областной департамент образования, примерно, результаты ЕГЭ остались на уровне прошлого года.
Напомним, в этом году выпускникам разрешили получить аттестат без сдачи экзаменов, при этом количество сдающих ЕГЭ уменьшилось на 10 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU