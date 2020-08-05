2020-08-05T14:18:46+03:00
Общество

48 вологодских выпускников смогли получить 100 баллов на ЕГЭ

Один из них получил высший балл по трем предметам
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В регионе закончилось подведение итогов основного этапа ЕГЭ. Всего зафиксировано 54 стобалльных результата.

В 2020 году 100 баллов сумели получить 48 участников: четверо ребят набрали максимальный балл по двум предметам, один – сразу по трем.

Как сообщает областной департамент образования, примерно, результаты ЕГЭ остались на уровне прошлого года.

Напомним, в этом году выпускникам разрешили получить аттестат без сдачи экзаменов, при этом количество сдающих ЕГЭ уменьшилось на 10 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодские полицейские и бойцы Росгвардии в ходе спецоперации задержали ботаников
Череповецкий антирекорд: заболели коронавирусом 24 человека
В Вологде без света остался центр города
48 вологодских выпускников смогли получить 100 баллов на ЕГЭ
ЧП на Северной железной дороге: поезд сбил 61-летнего мужчину
Вологодские трактористы ехали на работу пьяными
Молодые вологжане занимались грабежом и вымогательством
Работодатели могут получить компенсацию за покупку масок, перчаток и антисептиков
Среди белого дня сгорел дотла загородный дом череповчанки
На Вологодчине выделят по 1,5 миллиона рублей 26 библиотекам
Вологодчина стала лидером по укладке дорог
Адвокат Алексея Железова пытался оспорить арест банкира по делу "Северного кредита"
На Вологодчине начали убирать зерновые
Обвиненный в убийстве заводчицы собак просил смягчить приговор
Череповчанин хотел украсть в магазине кассу, но утащил системный блок
В Вологде установили светофоры на перекресток Горького-Добролюбова
21-летний осужденный в Вологодской области пойдет под суд за взятку сотруднику колонии
В Вологодской области два безработных претендуют на одну вакансию
234 вологжанина вывезены из-за рубежа эвакуационными авиарейсами за время карантина
В Вологодской области еще один человек погиб от коронавируса
В Вологде оштрафовали организаторов подпольного казино
В Вологодской области под суд попали владельцы объектов культурного наследия
Вологжанка протаранила грузовик и осталась жива
Мужчина устроил ДТП с участием 7 машин
В Вологде кран с грузом рухнул на рабочего стройки