48 вологодских выпускников смогли получить 100 баллов на ЕГЭ

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:18:46+03:00

Один из них получил высший балл по трем предметам

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В регионе закончилось подведение итогов основного этапа ЕГЭ. Всего зафиксировано 54 стобалльных результата.

В 2020 году 100 баллов сумели получить 48 участников: четверо ребят набрали максимальный балл по двум предметам, один – сразу по трем.

Как сообщает областной департамент образования, примерно, результаты ЕГЭ остались на уровне прошлого года.

Напомним, в этом году выпускникам разрешили получить аттестат без сдачи экзаменов, при этом количество сдающих ЕГЭ уменьшилось на 10 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU