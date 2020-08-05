2020-08-05T12:49:18+03:00
Происшествия

ЧП на Северной железной дороге: поезд сбил 61-летнего мужчину

Он шел по путям
Иван Чухнин
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Тормозной путь грузового поезда - несколько сотен метров.Тормозной путь грузового поезда - несколько сотен метров.
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ЧП случилось на Северной железной дороге. 4 августа под поезд попал 61-летний мужчина, он шел по путям на перегоне Коноша - Вожега.

Как сообщает старший инспектор направления по связям со СМИ Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте Ирина Смола, несчастный случай произошел на железнодорожном полотне рядом с поселком Сямба Вожегодского района.

61-летний мужчина переходил через железную дорогу в неположенном месте. На звуковые и световые сигналы он не реагировал, машинист применил экстренное торможение, но ЧП избежать не удалось. Мужчина остался жив, но получил очень тяжелые травмы, его срочно госпитализировали в районную больницу, находящуюся в Вожеге. О случившемся известили родственников пострадавшего. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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