ЧП на Северной железной дороге: поезд сбил 61-летнего мужчину
ЧП случилось на Северной железной дороге. 4 августа под поезд попал 61-летний мужчина, он шел по путям на перегоне Коноша - Вожега.
Как сообщает старший инспектор направления по связям со СМИ Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте Ирина Смола, несчастный случай произошел на железнодорожном полотне рядом с поселком Сямба Вожегодского района.
61-летний мужчина переходил через железную дорогу в неположенном месте. На звуковые и световые сигналы он не реагировал, машинист применил экстренное торможение, но ЧП избежать не удалось. Мужчина остался жив, но получил очень тяжелые травмы, его срочно госпитализировали в районную больницу, находящуюся в Вожеге. О случившемся известили родственников пострадавшего. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU