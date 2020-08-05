2020-08-05T12:15:09+03:00
Общество

Вологодские трактористы ехали на работу пьяными

Они пытались оспорить лишение прав и штраф
Иван Чухнин
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--Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Вологодской области суд привлек к административной ответственности трактористов, которые ехали на работу в пьяном виде. Два жителя Никольского района были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Им было назначено наказание каждому в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Инцидент произошел 10 мая 2020 года в 13.20 в двух километрах от Никольска.

В своих объяснениях мужчины указали, что работают трактористами ЗАО «Агрофирма им. Павлова» в Никольске. В тот день утром они пришли на работу, получили документы на трактора, прошли медосмотр и выехали в поле. Поскольку было тяжело работать, то выпили 1,5 л пива. Когда переезжали с одного поля на другое, их остановили сотрудники ГИБДД. При проверке на алкотекторе у них было установлено состояние алкогольного опьянения. В судебное заседание к мировому судье мужчины не явились.

Однако, получив постановления, они не согласились с наказаниями и попытались оспорить. В жалобе они указывали на нарушение порядка проведения освидетельствования. Как оказалось, освидетельствование трактористов проводилось сотрудниками ГИБДД с применением технического средства измерения алкотектора «Юпитер», распечатка чека прибора приложена к материалам дела, с актом освидетельствования трактористы согласились. Поскольку фиксация процессуального действия производилась с использованием видеозаписи, то присутствие понятых в данном случае не требовалось.

Суд оставил постановления без изменения, жалобы никольчан – без удовлетворения, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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