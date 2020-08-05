2020-08-05T13:56:30+03:00
Общество

Работодатели могут получить компенсацию за покупку масок, перчаток и антисептиков

Для этого нужно обратиться в Фонд социального страхования
Иван Чухнин
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Приобретение масок, перчаток, антисептиков приравняли к мероприятиям по охране труда на предприятиях.

Работодатели Вологодской области, уплачивая взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд соцстрахования, вправе возместить до 20 процентов (а в некоторых случаях до 30 процентов) уплаченных сумм страховых взносов и направить средства на реализацию мероприятий по охране труда.

Перечень мероприятий, которые могут быть таким образом профинансированы за счет средств ФСС включает в себя приобретение средств индивидуальной защиты, тахографов, аптечек, проведение спецоценки условий труда, обучения по охране труда, обязательных периодические медосмотров для работников, занятых на вредных работах и другое.

С января 2019 года в данный список было добавлено санаторно-курортное лечение работников пред и пенсионного возраста (в связи с чем предприятия могут возместить до 30 процентов уплаченных сумм взносов).

С 23 июня текущего года Приказом Минтруда России перечень предупредительных мер по профилактике травматизма и профзаболеваний пополнился новыми – актуальными мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Документ вступил в силу с 4 августа, он позволил организациям и предприятиям приобретать за счет средств Фонда маски, перчатки, бахилы, антисептики, защитные костюмы и другие необходимые для борьбы с коронавирусом предметы пользования.

Как сообщат ведомство, срок обращения за данной государственной услугой в региональное отделение ФСС продлен до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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