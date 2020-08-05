Среди белого дня сгорел дотла загородный дом череповчанки

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:11:37+03:00

Изменить размер текста: A A

4 августа в 11 часов 50 минут дежурным поступило сообщение о пожаре дачного дома в деревне Привалино Череповецкого района. Горел дом, который принадлежит женщине 1981 года рождения, проживающей в Череповце.

Он сгорел полностью. Огонь перекинулся на деревянную пристройку. Поврежден автомобиль Фольксваген Поло. От высокой температуры повреждн бампер, фонарь и лакокрасочное покрытие. Машина принадлежит отцу владелицы дома. Как сообщает пресс-служба МЧС, наиболее вероятной причиной пожара является аварийный режим работы электропроводки. На место выезжали три единицы техники, 8 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU