2020-08-05T11:00:56+03:00
Общество

На Вологодчине выделят по 1,5 миллиона рублей 26 библиотекам

На эти средства отремонтируют здания, инженерные коммуникации и купят мебель и мультимедиа
Иван Чухнин
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Власти принялись за ремонт библиотек. Всего 130 очагов чтения приведут в порядок в ближайшие пять лет.

На 2020 год выделено около 40 миллионов рублей, это хватит на 26 библиотек.

Обновленные здания в рамках нацпроекта «Культура» и губернаторской программы уже начали появляться в различных районах области.

В каждом здании приведут в порядок кровли, фундамент, стены, потолки, заменены окна и двери, электрооборудование, системы отопления. После библиотеки оснастят современной мебелью и мультимедийным оборудованием. И все это примерно на 1, 5 миллиона рублей, сообщает правительство области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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