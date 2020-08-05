На Вологодчине выделят по 1,5 миллиона рублей 26 библиотекам
Власти принялись за ремонт библиотек. Всего 130 очагов чтения приведут в порядок в ближайшие пять лет.
На 2020 год выделено около 40 миллионов рублей, это хватит на 26 библиотек.
Обновленные здания в рамках нацпроекта «Культура» и губернаторской программы уже начали появляться в различных районах области.
В каждом здании приведут в порядок кровли, фундамент, стены, потолки, заменены окна и двери, электрооборудование, системы отопления. После библиотеки оснастят современной мебелью и мультимедийным оборудованием. И все это примерно на 1, 5 миллиона рублей, сообщает правительство области.
ИСТОЧНИК KP.RU