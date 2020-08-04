2020-08-04T19:21:05+03:00
Авто

Вологодчина стала лидером по укладке дорог

Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Официальный портал нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги представил графики плана укладки дорожного покрытия на 2020. Вологодчина оказалась на первом месте в Северо-Западном Федеральном округе 2726,2 тыс кв.м. Губернатор поблагодарил Министерство транспорта России за поддержку региона.

В этом году досрочно завершится ремонт на трассе Череповец-Белозерск. Глава заверил, что уже к осени дорога будет в идеальном состоянии.

В соцсетях комментаторы заметили, что обращать внимание стоит не только на количество километров, но и на их качество. Кроме того, усомнились в лидерстве - ведь это может быть разовый скачок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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