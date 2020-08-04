2020-08-04T19:02:36+03:00
Общество

На Вологодчине начали убирать зерновые

Планируется собрать более 160 тысяч тонн
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Губернатор Вологодской области посетил начало кампании по уборке зерновых. По его словам, необходимо выполнить огромный объем работ. За небольшой срок планируется убрать более 160 тысяч тонн урожая.

Для сбора идеальна сухая солнечная погода. Аграрии надеются, что дожди прекратятся.

Глава региона посидел за рулём комбайна. "Чувствуешь себя причастным к этому таинству сбора урожая. Ещё несколько лет назад вологодские аграрии не думали, что на наших полях будет работать такая мощная, современная техника. В добрый час, хлеборобы!", - написал Олег Кувшинников в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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