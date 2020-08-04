Адвокат Алексея Железова пытался оспорить арест банкира по делу "Северного кредита"

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:03:48+03:00

Железов вылетел в Италию на следующий день после того, как в банке пропало более 3 млрд рублей

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Суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката о признании постановления о розыске Алексея Железова незаконным.

Вологодский городской суд 3 августа 2020 года рассмотрел жалобу адвоката в защиту интересов обвиняемого Алексея Железова на постановление от 12 марта 2020 года о розыске подозреваемого Алексея Железова.

Как сообщает пресс-служба судов, адвокат просил признать постановление незаконным, поскольку в нем не указано, что установлена причастность Железова к совершению преступления, на 12 марта 2020 года Железов не имел статуса подозреваемого по данному уголовному делу, поэтому следователь не мог объявить его в розыск.

Как следует из представленных суду материалов, 29 декабря 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения 20 декабря 2017 года принадлежащих АО КБ «Северный кредит» 3 137 662 000 рублей.

Органы предварительного расследования подозревали в совершении данного преступления Алексея Железова, зарегистрированного в Вологде.

В связи с этим и было направлено поручение в УЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области о проведении розыска по установлению местонахождения Железова с целью его задержания и доставления в СУ для проведения следственных действий.

Оперуполномоченный сообщил, что Железов по месту регистрации не проживает, на протяжении 2 лет на территории РФ не появлялся, может находиться в Италии: 21 декабря 2017 года Железов покинул РФ - самолетом вылетев в Италию.

Согласно законодательсвту, если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания...

В результате суд пришел к выводу об обоснованности вынесения органами следствия постановления об объявлении подозреваемого Алексея Железова в розыск, отказав в удовлетворении жалобы адвоката.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 10 суток со дня вынесения.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год Железов, являясь акционером банка АО КБ «Северный Кредит», совместно с его руководством и работниками путем оформления фиктивных кредитных договоров похитил 3 137 622 000 рублей, принадлежащих банку. С целью сокрытия фактов хищения они совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу денежных средств. Кроме того, Железов обвиняется в том, что до 30.10.2015 г. вступил в сговор с Председателем Правления банка, которая заключила с ООО «Жемчужина Севера» кредитный договор на сумму 20 000 000 рублей. Когда кредитные денежные средства были перечислены на расчетный счет Общества в АО КБ «Северный Кредит», они были похищены. В целях сокрытия факта хищения Железов и Председатель Правления организовали заключение мнимого договора уступки прав требований (цессии), согласно которому банк, якобы, передал право требования долга по кредитному договору ООО «Доминанта», а затем создали видимость исполнения этого договора. По утверждению органов следствия, с 20 мая 2015 года по 2 октября 2017 года Железов совместно с Председателем Правления банка и неустановленными следствием лицами, заключили 11 фиктивных договоров на поставку компьютерной техники АО КБ «Северный Кредит» на сумму 69 320 574 рубля, перечислив их на счета подконтрольных себе организаций. Кроме того, Железов и другие лица из числа работников ПАО «БАНК СГБ» организовали подписание 7 однотипных договоров, согласно которым ООО «Инфо-Центр» принимает на себя обязательства по предоставлению услуг банку по абонентскому обслуживанию технических связи телекоммуникаций, достоверно зная, что ПАО «БАНК СГБ» в заключении данных договоров не нуждалось. Денежные средства, перечисленные ООО «Инфо-Центр» в общей сумме 71 655 000 рублей, также были похищены. Напомним, Вологодский городской суд 15 мая 2020 года вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Железова, обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Мера пресечения избрана Алексею Железову на 2 месяца с исчислением срока с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания на территории РФ, поскольку с 27 марта 2020 года он находится в международном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU