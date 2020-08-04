Обвиненный в убийстве заводчицы собак просил смягчить приговор

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:37:10+03:00

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Вологодский областной суд оставил в силе приговор виновному в убийстве женщины - заводчицы собак в Череповецком районе. Женщину искали полиция, волонтеры, местное население и сам преступник. Его вычислили и осудили.

Суд установил, что 7 декабря 2019 года на участке автодороги между д. Большой Двор и д. Шубацкое Череповецкого района Вологодской области в автомобиле ВАЗ-21099 в ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, Пятовский нанес 36-летней Надежде Рябковой несколько ударов кулаком в область лица и головы. Затем стянул ее руки и ноги пластиковыми стяжками, находившимися в салоне автомобиля. После чего задушил.

В судебном заседании Пятовский вину признал, раскаялся. Он рассказал, что в тот день он на автомобиле проезжал через д. Большой Двор, увидел знакомую Рябкову, предложил ее подвезти... Во время движения между ними завязался словесный конфликт. Женщина оскорбляла его, ударила его рукой в нос, у него потекла кровь, он ударил ее локтем в лицо, у нее тоже потекла кровь, затем Рябкова ударила его по щеке ножом, хранившимся в салоне автомобиля. Он, съехав в канаву, остановил автомобиль и ударил женщину. Затем пересел на заднее сиденье автомобиля, там ударил Рябкову кулаком по голове, уложил ее на сиденье лицом вниз, связал ей руки и ноги стяжками, она продолжала его оскорблять. Для того, чтобы женщина прекратила оскорбления, он стал ее душить рукой, пока она не перестала подавать признаки жизни...

Труп потерпевшей он отвез в гараж, затем поехал в опорный пункт полиции, где сообщил, что на него напал незнакомый мужчина. Суд назначил Павлу Пятовскому наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Но Вологодский областной суд получил от него апелляционную жалобу.

Напомним, Павел Пятовский был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В апелляционной жалобе Пятовский просил о смягчении назначенного наказания.

В последнем слове Пятовский сказал: «Ваша честь! Я в жизни совершил много плохого. Но то, что совершил в данный момент, за что меня наказали… Считаю наказание слишком суровым….Мне нечего больше сказать».

Вологодский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу Павла Пятовского – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба судов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU