Череповчанин хотел украсть в магазине кассу, но утащил системный блок

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:47:59+03:00

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Череповчанин хотел украсть кассу, но утащил из магазина системный блок. Все было заснято на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел в магазине на улице Олимпийской. Собственник торговой точки оценил ущерб в 15 тысяч рублей.

Полиция зафиксировала, что стеклянная дверь магазина разбита. По записям камер видеонаблюдения оперативники составили ориентировку, она была направили всем дежурным нарядам.

В базе ранее судимых граждан был найден 53-летний подозреваемый. Мужчину задержали в Заягорбском районе и доставили в отдел полиции.

Мужчина признался, что совершил кражу. По его словам, той ночью он был пьян. Проникнув в помещение, он искал кассу наощупь. В темноте он нашел предмет, похожий на ящик, выдернул его из-под стола и унес домой. Дома он понял, что ошибся и выбросил блок в мусорный контейнер. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU