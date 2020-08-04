В Вологде установили светофоры на перекресток Горького-Добролюбова
В областной столице на пересечении Горького и Добролюбова установили и подключили новые светофоры. Перекресток стал полностью регулируемым. Данный участок порекомендовала ГИБДД. Он лидер по аварийности и автопотоку.
Светофоры будут работать двухфазно. Первая (движение по Горького): зеленый сигнал для автомобилей на 30 секунд. Вторая фаза (движение по Добролюбова), зеленый сигнал будет гореть 15 секунд.
Внесены некоторые изменения: улица Добролюбова от Горького до Некрасова стала двусторонней, а Малая Сибирская односторонней.
13 августа запустят пешеходную секцию у светофора на другом перекрестке Конева-Архангельская.
ИСТОЧНИК KP.RU