21-летний осужденный в Вологодской области пойдет под суд за взятку сотруднику колонии
В Вологодской области заключенного будут судить за дачу взятки сотруднику колонии. Завершено расследование уголовного дела.
Как сообщает СУ СК, в мае-июне 2020 года в одной из исправительных колоний области 21-летний осужденный предложил сотруднику администрации пронести в режимную зону запрещенные предметы. За это он пообещал вознаграждение.
Затем в Вологде знакомые осужденного передали мобильный телефон и незаконное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Преступление было пресечено сотрудниками областного УФСБ РФ. А уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU