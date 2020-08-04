2020-08-04T14:09:12+03:00
Общество

21-летний осужденный в Вологодской области пойдет под суд за взятку сотруднику колонии

Он попросил передать ему телефон и пообещал 10 тысяч рублей
Иван Чухнин
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В Вологодской области заключенного будут судить за дачу взятки сотруднику колонии. Завершено расследование уголовного дела.

Как сообщает СУ СК, в мае-июне 2020 года в одной из исправительных колоний области 21-летний осужденный предложил сотруднику администрации пронести в режимную зону запрещенные предметы. За это он пообещал вознаграждение.

Затем в Вологде знакомые осужденного передали мобильный телефон и незаконное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Преступление было пресечено сотрудниками областного УФСБ РФ. А уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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