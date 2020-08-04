В Вологодской области два безработных претендуют на одну вакансию

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:57:02+03:00

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В Вологодской области откроют центры занятости. На сегодняшний день зарегистрировано 32195 безработных, число заявленных вакансий почти в 2,5 ниже - менее 15 тысяч. При этом почти половина (47,4%) официально незанятых получает лишь минимальное пособие по безработице.

— Половина безработных может трудоустроиться. Но, к сожалению, существующий механизм работы не позволяет нам в режиме офлайн предложить гражданам те или иные вакансии, поскольку вся регистрация происходит в удаленном формате. Достаточно зарегистрироваться на сайте «Работа в России», и ты получаешь все соответствующие выплаты. Но получить направление на работу и трудоустроиться на вакансии в таком режиме наши граждане не могут. Поэтому мы предлагаем открыть наши центры занятости в режиме офлайн, то есть в обычном режиме. Мы направим необходимые уведомления нашим гражданам, которые состоят на учете, и это позволит им получать реальную, достойную заработную плату, - пояснил замгубернатора Виталий Тушинов.

Большинство предложений - это заработная плата от 20—25 тысяч рублей и выше. Открытие центров занятости позволит безработным или трудоустроиться, или получить те преференции, которые сегодня предлагает государство для официально незанятых.

Центры занятости начнут принимать людей, но только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU