2020-08-04T13:57:02+03:00
Экономика

В Вологодской области два безработных претендуют на одну вакансию

Половина из них получает минимальное пособие
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологодской области откроют центры занятости. На сегодняшний день зарегистрировано 32195 безработных, число заявленных вакансий почти в 2,5 ниже - менее 15 тысяч. При этом почти половина (47,4%) официально незанятых получает лишь минимальное пособие по безработице.

— Половина безработных может трудоустроиться. Но, к сожалению, существующий механизм работы не позволяет нам в режиме офлайн предложить гражданам те или иные вакансии, поскольку вся регистрация происходит в удаленном формате. Достаточно зарегистрироваться на сайте «Работа в России», и ты получаешь все соответствующие выплаты. Но получить направление на работу и трудоустроиться на вакансии в таком режиме наши граждане не могут. Поэтому мы предлагаем открыть наши центры занятости в режиме офлайн, то есть в обычном режиме. Мы направим необходимые уведомления нашим гражданам, которые состоят на учете, и это позволит им получать реальную, достойную заработную плату, - пояснил замгубернатора Виталий Тушинов.

Большинство предложений - это заработная плата от 20—25 тысяч рублей и выше. Открытие центров занятости позволит безработным или трудоустроиться, или получить те преференции, которые сегодня предлагает государство для официально незанятых.

Центры занятости начнут принимать людей, но только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24