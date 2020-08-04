234 вологжанина вывезены из-за рубежа эвакуационными авиарейсами за время карантина

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:41:10+03:00

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Правительство Вологодской области сообщило о том, что вывоз граждан из-за рубежа эвакуационными авиарейсами завершен. Всего с 10 апреля по 31 июля в Россию вернулись 234 вологжанина, где они остались из-за пандемии коронавируса, так как авиасообщение было отменено 27 марта. Вывозные рейсы формировались Росавиацией.

«С 10 апреля по 31 июля вывозными рейсами в Россию вернулись 234 вологжанина. 172 из них прибыли на родину при нашем непосредственном содействии, 62 - самостоятельно», - собщила руководитель Администрации Губернатора области Инна Синягина.

Из Таиланде вывезено 44 человека, Индии - 30 человек, США - 22 человека, Таджикистана - 14 человек, Армении - 13 человек, Киргизии - 12 человек, Индонезии - 10 человек, Франции - 11 человек, Турции -10 человек и Египта - 9 человек. Кроме того, вологжане находились в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Бразилии, Камбодже, Ираке, на Кипре и в ряде других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU