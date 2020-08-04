В Вологодской области еще один человек погиб от коронавируса

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:24:41+03:00

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На странице губернатора Олега Кувшинникова появилась актуальная информация на 4 августа по ситуации с коронавирусом. Еще один человек погиб. Лидером прироста стал Череповец. На сегодня в регионе 2516 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 28 новых случаев (15 – г. Череповец, 4- г. Вологда, 4 – Белозерский район, 2 – Нюксенский район, 1 – Шекснинский район, 1 – Кич-Городецкий район, 1 – Харовский район).

На Вологодчине выздоровели от новой коронавирусной инфекции 2004 человека, в том числе за сутки 12.

753 – г. Вологда (+4)

728 – г. Череповец (+15)

169 – Грязовецкий район

158 – Шекснинский район (+1)

120 – Вологодский район

97 – Бабаевский район

81 – Кадуйский район

64 – Кирилловский район

64 – Великоустюгский район

48 – Череповецкий район

39 – Устюженский район

37 – Тотемский район

23 – Вытегорский район

23 – Сокольский район

23 – Кич-Городецкий район (+1)

16 – Чагодощенский район

16 – Белозерский район (+4)

12 – Харовский район (+1)

12 – Нюксенский район (+2)

10 – Усть-Кубинский район

8 – Тарногский район

5 – Никольский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Вашкинский район

1 – Междуреченский район

Активных случаев на сегодня в области – 486. Погибших – 26 (+1). Количество обследованных – 317 897.

ИСТОЧНИК KP.RU