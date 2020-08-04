В Вологодской области еще один человек погиб от коронавируса
На странице губернатора Олега Кувшинникова появилась актуальная информация на 4 августа по ситуации с коронавирусом. Еще один человек погиб. Лидером прироста стал Череповец. На сегодня в регионе 2516 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 28 новых случаев (15 – г. Череповец, 4- г. Вологда, 4 – Белозерский район, 2 – Нюксенский район, 1 – Шекснинский район, 1 – Кич-Городецкий район, 1 – Харовский район).
На Вологодчине выздоровели от новой коронавирусной инфекции 2004 человека, в том числе за сутки 12.
753 – г. Вологда (+4)
728 – г. Череповец (+15)
169 – Грязовецкий район
158 – Шекснинский район (+1)
120 – Вологодский район
97 – Бабаевский район
81 – Кадуйский район
64 – Кирилловский район
64 – Великоустюгский район
48 – Череповецкий район
39 – Устюженский район
37 – Тотемский район
23 – Вытегорский район
23 – Сокольский район
23 – Кич-Городецкий район (+1)
16 – Чагодощенский район
16 – Белозерский район (+4)
12 – Харовский район (+1)
12 – Нюксенский район (+2)
10 – Усть-Кубинский район
8 – Тарногский район
5 – Никольский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Вашкинский район
1 – Междуреченский район
Активных случаев на сегодня в области – 486. Погибших – 26 (+1). Количество обследованных – 317 897.
ИСТОЧНИК KP.RU