В Вологде оштрафовали организаторов подпольного казино

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:13:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде осудили трех граждан, проводивших азартные игры по ч.2 ст.171.2 УК РФ. Их обвинили в преступлении - проведении азартных игр, которое они совершили группой лиц по предварительному сговору.

С сентября 2017 года по август 2019 года в Вологде, в арендованном подвальном помещении дома на ул. Ленинградской, вологжанин 1993 года рождения организовал игровое заведение с 15 компьютерами. Члены преступной группы принимали деньги от клиентов, выдавали им выигрыши, распределяли доходы между собой.

26-летнему организатору назначен судебный штраф в размере 150 тысяч рублей, а двум его помощникам - администраторам, 22 и 32 лет, – по 50 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU