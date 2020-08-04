В Вологодской области под суд попали владельцы объектов культурного наследия

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:33:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд обязал собственников объектов культурного наследия регионального значения «Дом Смирнова» и «Флигель дома № 63» в Грязовце снять "украшения" со зданий. Это требует законодательство по их охране. В Грязовце суд рассмотрел два гражданских дела по искам и.о. прокурора Грязовецкого района. Прокуратура района установила, что здание, расположенное в Грязовце, на ул. Карла-Маркса, д.31, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Смирнова», "украсили" пластиковые панели и кондиционер.

Зданием, построенным в кон. XIX – нач. XX в., владеет Екатерина Масалова. Ей необходимо было до 01.12.2019 г. демонтировать "украшения", но Масалова этого не сделала. Однако на время судебного заседания демонтаж был произведен, поэтому производство по делу суд прекратил.

В другом деле речь шла о здании, расположенном по адресу улица Карла Маркса, дом 61. Это объект культурного наследия регионального значения «Флигель дома № 63», его собственником является Ольга Волкова. Согласно приказу Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 23.12.2019 г. в срок до 01.05.2020 г. Волковой необходимо было снять с фасадов здания металлические панели, которыми оно обшито, и убрать с фасада здания информационные конструкции «Мегафон», «Мобител». Но Волкова работы не произвела, с иском не согласилась. Утверждала, что на момент заключения договоров купли - продажи указанного нежилого здания не знала о его относимости к объектам культурного наследия. Суд счел данные доводы несостоятельными и обязал Ольгу Волкову в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать установленные на фасаде здания современные отделочные материалы.

Обеих владельцев суд обязал в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу установить на зданиях, информационные надписи и обозначения, содержащие сведения об объекте культурного наследия.

Решения суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU