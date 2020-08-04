Вологжанка протаранила грузовик и осталась жива

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:41:32+03:00

Иномарку грузовик развернул, это и спасло водителя. Фото: из архива ГИБДД.

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Стали известны подробности ДТП, видео которого озаботило пользователей сетей: машина исчезла из поля зрения за большегрузом, на асфальте видны лишь обломки легковушки. Кроме того, из-за случившегося в обеденное время на дороге возникла пробка, почти парализовавшая движение автотранспорта через мост 800-летия Вологды.

Управление МВД распространило фотографию с места аварии и информацию - что же стало с водителем легковушки. Как оказалось, женщина протаранила грузовик и осталась жива. Напомним, авария произошла в понедельник, 3 августа, на перекрестке улиц Прокатова и Горького.

38-летняя женщина-водитель на иномарке «Шевроле Авео» двигалась прямо по улице Горького. Наперерез ей с улицы Северной по Прокатова двигался грузовик - автомобилем MAN с полуприцепом, груженый бетонными трубами большого диаметра. Им управлял мужчина 1963 года рождения.

В результате женщина, не увидев груженый грузовик из-за стоявшей на соседней полосе машины, врезалась в него. К счастью, она осталась жива. Как сообщает областное Управление ГИБДД, у нее травмы, медики оказали ей медицинскую помощь.

Сотрудники ГИБДД устанавливают - кто нарушил правила движения. Вероятно, кто-то из участников движения ехал на запрещающий сигнал светофора.

Страшное ДТП с маленькой иномаркой и грузовиком в Вологде.ДТП Прокатова - Горького 3 августа

ИСТОЧНИК KP.RU