Мужчина устроил ДТП с участием 7 машин

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:40:31+03:00

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В Вологде произошло ДТП, в котором повреждения получили 6 автомобилей. В аварии пострадали 2 человека. ЧП случилось около полудня 3 августа на улице Чернышевского, у дома №131.

По информации регионального УМВД, 32-летний мужчина на автомобиле "Данг Фенг" двигался в сторону улицы Железнодорожной. Иномарка врезалась во впереди идущую иномарку "Грейт Вол", на которой 63-летний мужчина притормозил перед поворотом. Его машину отбросило на припаркованные "Тойоту", "Фав" и "Форд". А "Данг Фенг" зацепил "Грейт Вол" и "Фольксваген", ехавшие по встречной полосе.

Травмы получили 48-летний водитель "Фольксвагена" и его пассажирка. У иномарок - кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU