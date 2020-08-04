В Вологде кран с грузом рухнул на рабочего стройки

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:24:36+03:00

Подъемник кирпича обрушился на рабочего стройки. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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В Вологде погиб рабочий: на него рухнул подъемный кран. Техника не выдержала груза.

ЧП случилось в понедельник, 3 августа.

Около 15 часов в полицию Вологды позвонили, сообщив, что на стройке по адресу улица Карла Маркса, 33, сломался подъемный кран.

Стрела крана вместе с грузом рухнула вниз, где находился один из рабочих.

По словам представителя следкома, 46-летний мужчина погиб на месте.

Все работы приостановлены. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка действиям руководителей строительной организации и соблюдению мер безопасности при проведении строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU