В Вологде кран с грузом рухнул на рабочего стройки
В Вологде погиб рабочий: на него рухнул подъемный кран. Техника не выдержала груза.
ЧП случилось в понедельник, 3 августа.
Около 15 часов в полицию Вологды позвонили, сообщив, что на стройке по адресу улица Карла Маркса, 33, сломался подъемный кран.
Стрела крана вместе с грузом рухнула вниз, где находился один из рабочих.
По словам представителя следкома, 46-летний мужчина погиб на месте.
Все работы приостановлены. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка действиям руководителей строительной организации и соблюдению мер безопасности при проведении строительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU