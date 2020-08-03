В центре Вологды обнаружили кладбище
В Вологде обнаружены 8 древних захоронений. Находка у стен Вологодского кремля, на территории Гаврииловского корпуса потрясла археологов: два тела оказались детскими. Исследование проводил научный центр «Древности». Кладбище XVI века указывает на то, что кремль, как считалось ранее, не был построен на пустом месте. К моменту прибытия царя Ивана Грозного, территорию уже использовали.
Кроме того, в земле обнаружены голландские курительные трубки, обломки рейнской каменной керамики, кожаные сапоги и туфли.
Раскопки стартовали на прошлой неделе. Они заняли 200 квадратных метров площади. Работами заняты специалисты «НИЦ «Древности», ВРОО «Вологодское археологическое общество» и волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU