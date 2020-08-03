2020-08-03T17:53:37+03:00
Звезды

В центре Вологды обнаружили кладбище

Захоронения XVI века нашли археологи в Вологодском кремле
Евдокия САХАРОВА
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Фото с сайта вести35.рфФото с сайта вести35.рф
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В Вологде обнаружены 8 древних захоронений. Находка у стен Вологодского кремля, на территории Гаврииловского корпуса потрясла археологов: два тела оказались детскими. Исследование проводил научный центр «Древности». Кладбище XVI века указывает на то, что кремль, как считалось ранее, не был построен на пустом месте. К моменту прибытия царя Ивана Грозного, территорию уже использовали.

Кроме того, в земле обнаружены голландские курительные трубки, обломки рейнской каменной керамики, кожаные сапоги и туфли.

Раскопки стартовали на прошлой неделе. Они заняли 200 квадратных метров площади. Работами заняты специалисты «НИЦ «Древности», ВРОО «Вологодское археологическое общество» и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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