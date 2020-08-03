В Вологде подешевеют поездки по Заботе
В областной столице дешевеет поездка в общественном транспорте по социальной карте Забота. С 10 августа пассажирам, которые используют электронный кошелек, предоставляется скидка в 3 рубля с 10 до 15 часов на маршрутах ПАТП-1. Таким образом стоимость проезда составит 22 рубля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Таким образом власти хотят уменьшить количество пожилых пассажиров в часы-пик, ведь в Вологде все еще идет борьба с коронавирусом. По данным мэра, электронной картой Забота пользуются порядка 2 тысяч человек.
Напомним, что с 1 июня проезд в общественном транспорте в черте города составляет 28 рублей, при оплате банковской картой - 27 рублей, по карте «Забота» - 25 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU