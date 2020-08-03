2020-08-03T16:15:01+03:00
Общество

В Вологде подешевеют поездки по Заботе

На три рубля экономнее
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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В областной столице дешевеет поездка в общественном транспорте по социальной карте Забота. С 10 августа пассажирам, которые используют электронный кошелек, предоставляется скидка в 3 рубля с 10 до 15 часов на маршрутах ПАТП-1. Таким образом стоимость проезда составит 22 рубля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Таким образом власти хотят уменьшить количество пожилых пассажиров в часы-пик, ведь в Вологде все еще идет борьба с коронавирусом. По данным мэра, электронной картой Забота пользуются порядка 2 тысяч человек.

Напомним, что с 1 июня проезд в общественном транспорте в черте города составляет 28 рублей, при оплате банковской картой - 27 рублей, по карте «Забота» - 25 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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