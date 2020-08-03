У Чагоды грузовик сбил пьяного мужчину
Он брел по проезжей части
-Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Пресс-служба областного ГИБДД сообщила о ДТП с участием пьяного пешехода. 49-летний мужчина шел по проезжей части на девятом километре подъездной дороги к поселку Чагоде. Авария произошла 1 августа.
33-летний житель райцентра вел грузовой автомобиль «Вольво» и совершил наезд на нетрезвого нарушителя движения. Пострадавший выжил - он госпитализирован с травмами, сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU