В Вологде произошло страшное ДТП с маленькой иномаркой и фурой

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:31:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В областной столице в Заречье сегодня произошло жуткое ДТП: на пересечении Прокатова и Горького большегруз врезался в небольшую красную иномарку. Удар пришелся на кабину водителя. В результате серьезно столкновения машина просто исчезла с камер.

Легковушка двигалась по крайней правой полосе, рядом притормозил грузовик - из-за него не было видно приближающуюся слева фуру. Повезло и остальным участникам движения - тяжелые трубы были достаточно хорошо закреплены и не разлетелись в другие машины.

Информация уточняется.

Страшное ДТП с маленькой иномаркой и грузовиком в Вологде.ДТП Прокатова - Горького 3 августа

ИСТОЧНИК KP.RU