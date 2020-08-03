В Вологде произошло страшное ДТП с маленькой иномаркой и фурой
В областной столице в Заречье сегодня произошло жуткое ДТП: на пересечении Прокатова и Горького большегруз врезался в небольшую красную иномарку. Удар пришелся на кабину водителя. В результате серьезно столкновения машина просто исчезла с камер.
Легковушка двигалась по крайней правой полосе, рядом притормозил грузовик - из-за него не было видно приближающуюся слева фуру. Повезло и остальным участникам движения - тяжелые трубы были достаточно хорошо закреплены и не разлетелись в другие машины.
Информация уточняется.
Страшное ДТП с маленькой иномаркой и грузовиком в Вологде.ДТП Прокатова - Горького 3 августа
ИСТОЧНИК KP.RU