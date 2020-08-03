2020-08-03T14:07:53+03:00
Звезды

В Вологде в "Резном палисаде" проходят бесплатные мастер-классы

Этот месяц посвящен народной кукле
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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В Вологде в культурном центре «Резной палисад» на Засодимского, 5 начался тематический месяц «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал!». Посетители смогут поучаствовать во множестве мастер-классов:

6 августа в 18.00 – «Кукла-травница» (мастер Жанна Вересова); 13 августа в 18.00 – «Кукла-кулачник» (мастер Светлана Рябова); 20 августа в 18.00 – «Этнографическая кукла по образцу аутентичной куклы из коллекции Б. Едемского» (мастер Надежда Поливина); 27 августа в 18.00 – «Кукла-стригушка» (мастер Нина Статеева).

Чтобы присоединиться к мастер-классу, необходимо заранее записаться по телефонам: 8 (8172) 72 04 85; 72 06 58; +7 953 521 29 68 или в группе vk.com/reznoiipalisad.

Возобновляют свою работу и «Мастеровые среды». Уже 5 августа с 17:00 можно посетить: роспись по дереву (Комарова Ирина), кукла из травы (Вересова Жанна), лепка из глины (Копышев Андрей), текстильная кукла (Статеева Нина), кружевоплетение (Соколова Татьяна), сладости и роспись пряника (Шпрыгова Ольга). Ожидается ярмарка мастеров, продажа меда, песни и пляски под гармонь. Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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