Вологжане отметят День флага пешеходным квестом

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:00:04+03:00

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В Вологде 22 августа с 10 утра в День государственного флага состоится пешеходный квест «Прошагай город». На мероприятие уже можно зарегистрироваться.

Квест в формате игры Encounter организует молодежный центр ГОРКОМ35. С собой нужно взять телефон с интернетом, бумагу и ручку. Чтобы разгадать все тайны, понадобиться эрудиция, скорость и смекалка. Станции будут расположены в центральной части города, а протяженность маршрута составит более 5 км - включены основные достопримечательности города.

Задания будут связаны с российским флагом и историей страны. Пообщаться с модераторами и получить подсказки можно будет на сайте игры. Участие доступно с 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU