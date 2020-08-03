2020-08-03T13:51:57+03:00
Происшествия

В Череповце изъяли 2 тысячи бутылок алкоголя

И задержали 43-летнего местного жителя
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В городе металлургов специалисты пресекли распространение контрафактного алкоголя. В трех гаражных боксах Череповца были обнаружены 1966 бутылок сомнительного происхождения. Акцизные марки были изготовлены не Госзнаком.

Задержали местного жителя - 43-летний мужчина подозревается в незаконном обороте контрафакта на сумму порядка 500 тысяч рублей. По статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» череповчанину грозит до 3 лет лишения свободы с выплатой штрафа до 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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