В Череповце изъяли 2 тысячи бутылок алкоголя

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:51:57+03:00

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В городе металлургов специалисты пресекли распространение контрафактного алкоголя. В трех гаражных боксах Череповца были обнаружены 1966 бутылок сомнительного происхождения. Акцизные марки были изготовлены не Госзнаком.

Задержали местного жителя - 43-летний мужчина подозревается в незаконном обороте контрафакта на сумму порядка 500 тысяч рублей. По статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» череповчанину грозит до 3 лет лишения свободы с выплатой штрафа до 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU