Пропавшую 53-летнюю вологжанку нашли на сеновале мертвой
Тело обнаружили в деревне Крапивино Междуреченского района
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На Вологодчине нашли тело пропавшей без вести еще 19 июля вологжанки. Труп обнаружили на сеновале в деревне Крапивино Междуреченского района, у частного дома. 53-летняя жительница деревни Врагово, по данным следствия, общалась с 40-летним мужчиной-хозяином. Подозреваемый исчез, его объявили в розыск.
Пресс-служба Следственного комитета России по Вологодской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье Убийство. Проводится судмедэкспертиза для установления причины смерти женщины. Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU