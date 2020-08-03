Пропавшую 53-летнюю вологжанку нашли на сеновале мертвой

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:52:54+03:00

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На Вологодчине нашли тело пропавшей без вести еще 19 июля вологжанки. Труп обнаружили на сеновале в деревне Крапивино Междуреченского района, у частного дома. 53-летняя жительница деревни Врагово, по данным следствия, общалась с 40-летним мужчиной-хозяином. Подозреваемый исчез, его объявили в розыск.

Пресс-служба Следственного комитета России по Вологодской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье Убийство. Проводится судмедэкспертиза для установления причины смерти женщины. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU