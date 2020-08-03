2020-08-03T12:47:14+03:00
Происшествия

В вологодских лесах нашли 83-летнюю кадуйчанку

Женщина больше недели бродила по лесу в одиночестве
Евдокия САХАРОВА
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ПСО АзимутПСО Азимут
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Вся Вологодчина переживала с 25 июля за пропавшую в лесах 83-летнюю пенсионерку. Женщина исчезла у поселка Сосновка. В минувшую субботу потеряшку наконец нашли - спустя больше недели. Чудо! Пострадавшую передали родным, вызвали медиков. Ее здоровью угрозы нет. Очень хотела пить.

Родственники рассказали, что у бабули проблемы со здоровьем - она ходит с костылями, больные ноги. Ее оставили у машины, но она умудрилась уйти очень далеко - даже пересечь широкий ручей. "Сказала, что нас, вологодских, так просто не возьмешь. Питалась ягодами. Ночи были холодные, дожди. Как она все это перенесла? Сама она из Санкт-Петербурга, а здесь ее малая родина", - поведала волонтер отряда "Азимут" Александра Васильева.

В Вологодской области за выходные нашли еще двух пропавших: пенсионерку в Череповецком районе и женщину в Вологодском районе, близ Куркино (провела несколько суток в лесу).

Больше двух недель прошло с пропажи 65-летней Натальи Абрамовой, которая исчезла в лесу под Великим Устюгом. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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