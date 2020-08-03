Предприниматель оформил кредит на чужому паспорту из интернета

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:57:55+03:00

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Череповецкий бизнесмен оформил кредит, а расплачивалась за него петербурженка. Она об этом догадалась, когда с ее карты списали крупную сумму.

Как соообщает полиция Череповца, к ним обратились коллеги из Санкт-Петербурга. С 2017 года с женщины требовали долг, но на звонки женщина не обращала внимания, так как ничего не оформляла. Но в 2020 году с ее карты списали около 85 тысяч рублей. И она обратилась в полицию.

В ходе расследования черповецкая полиция задержала предпринимателя, который имел свою фирму по продаже мебели. Он заключил соглашение с банком, согласно которому имел право оформлять заемы и кредиты на покупателей. Из-за сложного финансового положения мужчина пошел на преступление. Копию паспорта женщины он нашел в Интернете и оформил кредит на 123 тысяч рублей - якобы для приобретения ею мебели в его магазине. А платить по нему он не стал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU