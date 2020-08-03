В Череповце 13, в Вологде 11 заболевших коронавирусом за сутки

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:18:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Обновилась информация по коронавирусу на 3 августа. На Вологодчине на сегодня 2488 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 27 новых случаев (13 – г. Череповец, 11 - г. Вологда, 2 – Великоустюгский район, 1 – Череповецкий район). При этом выздоровели от новой коронавирусной инфекции 1992 человека, в том числе за сутки 8.

Активных случаев на сегодня в области – 471. Всего погибло - 25. Количество обследованных – 316 787.

Картина по районам, по сообщению правительства области, выглядит так:

749 – г. Вологда (+11)

713 – г. Череповец (+13)

169 – Грязовецкий район

157 – Шекснинский район

120 – Вологодский район

97 – Бабаевский район

81 – Кадуйский район

64 – Кирилловский район

64 – Великоустюгский район (+2)

48 – Череповецкий район (+1)

39 – Устюженский район

37 – Тотемский район

23 – Вытегорский район

23 – Сокольский район

22 – Кич-Городецкий район

16 – Чагодощенский район

12 – Белозерский район

11 – Харовский район

10 – Усть-Кубинский район

10 – Нюксенский район

8 – Тарногский район

5 – Никольский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Вашкинский район

1 – Междуреченский район

ИСТОЧНИК KP.RU