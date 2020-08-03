В Череповце 13, в Вологде 11 заболевших коронавирусом за сутки
Обновилась информация по коронавирусу на 3 августа. На Вологодчине на сегодня 2488 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 27 новых случаев (13 – г. Череповец, 11 - г. Вологда, 2 – Великоустюгский район, 1 – Череповецкий район). При этом выздоровели от новой коронавирусной инфекции 1992 человека, в том числе за сутки 8.
Активных случаев на сегодня в области – 471. Всего погибло - 25. Количество обследованных – 316 787.
Картина по районам, по сообщению правительства области, выглядит так:
749 – г. Вологда (+11)
713 – г. Череповец (+13)
169 – Грязовецкий район
157 – Шекснинский район
120 – Вологодский район
97 – Бабаевский район
81 – Кадуйский район
64 – Кирилловский район
64 – Великоустюгский район (+2)
48 – Череповецкий район (+1)
39 – Устюженский район
37 – Тотемский район
23 – Вытегорский район
23 – Сокольский район
22 – Кич-Городецкий район
16 – Чагодощенский район
12 – Белозерский район
11 – Харовский район
10 – Усть-Кубинский район
10 – Нюксенский район
8 – Тарногский район
5 – Никольский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Вашкинский район
1 – Междуреченский район
ИСТОЧНИК KP.RU