91-летняя женщина ветеран погибла в ДТП

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:09:55+03:00

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В ДТП погибла 91-летняя женщина. ДТП произошло 2 августа днем на трассе Вологда-Череповец. Возле поворота на аэропорт 35-летний водитель «Шевроле Круз» не справился с управлением и выехал в кювет. В результате погибла его 91-летняя пассажирка. Еще один пассажир - 61-летний водитель от госпитализации отказался. От удара деформирована машина, у иномарки отлетело заднее колесо. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU