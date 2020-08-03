2020-08-03T11:09:55+03:00
Происшествия

91-летняя женщина ветеран погибла в ДТП

Трагедия произошла под Череповцом
Иван Чухнин
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В ДТП погибла 91-летняя женщина. ДТП произошло 2 августа днем на трассе Вологда-Череповец. Возле поворота на аэропорт 35-летний водитель «Шевроле Круз» не справился с управлением и выехал в кювет. В результате погибла его 91-летняя пассажирка. Еще один пассажир - 61-летний водитель от госпитализации отказался. От удара деформирована машина, у иномарки отлетело заднее колесо. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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