В Вологде прошел всероссийский забег
Областная столица стала одной из 85 участниц России
-Фото: администрация города Вологды
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Центр Вологды сегодня заполонили любители бега. 2 августа множество вологжан вышли на Всероссийский забег. Мероприятие проходило в 85 городах России.
Начиная с 9 утра участники бежали полумарафон 21 км (350 человек), 10 и 5 км и благотворительный забег на 1520 м. До половины второго часа дня автомобильное движение в центральной части города было приостановлено, а общественный транспорт двигался по измененному маршруту.
В Москве бегунам разрешили страдать без масок.
ИСТОЧНИК KP.RU