В Вологде два молодых человека утонули в реке

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:47:42+03:00

Тело одного из них подняли у плотины

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В Вологде сразу два молодых человека утонули. Трагедия произошла накануне, 1 августа, в районе дома 112А по улице Александра Клубова.

Как сообщает ГУ МЧС по области, это молодые люди 1991 и 1996 годов рождения.

В поисково-спасательной операции задействовали 9 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России 3 человека личного состава и 2 единицы техники. 2 августа к поискам присоединились водолазы.

Как сообщили только что в Главном управлении МЧС по Вологодской области, водолазы извлекли тело из реки Вологды около плотины. Поиски тела второго утонувшего пока продолжаются. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU