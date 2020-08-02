В Вологде проведут косметический ремонт Каменного моста

2 Авг. 2020 2020-08-02T00:36:09+03:00

Капремонт был два года назад

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В Вологде решили провести косметический ремонт Каменного моста в рамках гарантийного срока капремонта 2018 года. Департамент городского хозяйства сообщил, что рабочие собираются обновить лакокрасочное покрытие, прочистят дренаж и отремонтируют булыжную мостовую.

На данный момент разворачиваются строительные леса на месте ремонта. Планируется потратить на работы около двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU