2020-08-02T00:36:09+03:00
Общество

В Вологде проведут косметический ремонт Каменного моста

Капремонт был два года назад
Евдокия САХАРОВА
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Фото СеверИнформФото СеверИнформ
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В Вологде решили провести косметический ремонт Каменного моста в рамках гарантийного срока капремонта 2018 года. Департамент городского хозяйства сообщил, что рабочие собираются обновить лакокрасочное покрытие, прочистят дренаж и отремонтируют булыжную мостовую.

На данный момент разворачиваются строительные леса на месте ремонта. Планируется потратить на работы около двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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