В Вологде проведут косметический ремонт Каменного моста
Капремонт был два года назад
Фото СеверИнформ
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В Вологде решили провести косметический ремонт Каменного моста в рамках гарантийного срока капремонта 2018 года. Департамент городского хозяйства сообщил, что рабочие собираются обновить лакокрасочное покрытие, прочистят дренаж и отремонтируют булыжную мостовую.
На данный момент разворачиваются строительные леса на месте ремонта. Планируется потратить на работы около двух недель.
ИСТОЧНИК KP.RU