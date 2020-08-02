В Вологде заметили гибнущую рыбу

2 Авг. 2020 2020-08-02T00:20:03+03:00

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Вологжане пожаловались в соцсетях на загрязненную реку Шолду, что течет за Окружным шоссе в Екимцево и впадает в реку Тошню. В одном из сообществ ВКонтакте появилось видео, где рыба плывет практически вертикально, высунув голову из водоема. По мнению очевидцев, вода была отравлена. Активисты требуют проверить информацию и выяснить причину загрязнения.

«Очередное отравление реки Шолды (Екимцево). Периодически проплывает дохлая рыба. Которая ещё жива, держится на поверхности воды и жадно глотает воздух, чтоб дышать. Надзорные органы, вы где?», — вопрошает Светлана Секушина в одном из вологодских пабликов.

В Вологде гибнет рыба.О ЧС в реке Шолда сообщили очевидцы в соцсетях. Видео Светланы Секушиной в сообществе Онлайн Вологда

ИСТОЧНИК KP.RU