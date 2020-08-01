Трое вологжанок вышли из леса, один мужчина утонул, трое пропали
Минувшим днем спасатели извлекли из реки Юг, вблизи деревни Лихачево Череповецкого района, тело 59-летнего мужчины и передали его полиции.
Уже неделю, с 25 июля, спасатели не могут найти заблудившихся в лесах 82-летнюю жительницу поселка Сосновка Кадуйского района и 61-летнего мужчину из поселка Белый ручей Белозерского района.
Во время поисков женщины обследованы 22 квадратных километра лесного массива. 11 спасателей и 2 единицы техники пытаются найти пропавшую. Мужчину разыскивает 6 человек личного состава и 2 единицы техники, исследованы 32 квадратных километра белозерского леса.
Вчера пропал в лесу 88-летний житель поселка Першково Белозерского района. Поиски продолжаются.
Вчера вечером из леса самостоятельно выбралась пропавшая 86-летняя жительница поселка Сергеево Череповецкого района. На ее поиски были брошены 10 человек и 2 единицы техники. Женщина обошлась без медицинской помощи.
31 августа в лесу заблудились молодые вологжанки из села Куркино Вологодского района. Только к 9 вечера их смогли вывести по телефону к цивилизации.
Будьте осторожны в лесу и на воде!
ИСТОЧНИК KP.RU