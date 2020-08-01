Трое вологжанок вышли из леса, один мужчина утонул, трое пропали

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:37:58+03:00

На Вологодчине продолжаются поиски пропавших и заблудившихся в лесах

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Минувшим днем спасатели извлекли из реки Юг, вблизи деревни Лихачево Череповецкого района, тело 59-летнего мужчины и передали его полиции.

Уже неделю, с 25 июля, спасатели не могут найти заблудившихся в лесах 82-летнюю жительницу поселка Сосновка Кадуйского района и 61-летнего мужчину из поселка Белый ручей Белозерского района.

Во время поисков женщины обследованы 22 квадратных километра лесного массива. 11 спасателей и 2 единицы техники пытаются найти пропавшую. Мужчину разыскивает 6 человек личного состава и 2 единицы техники, исследованы 32 квадратных километра белозерского леса.

Вчера пропал в лесу 88-летний житель поселка Першково Белозерского района. Поиски продолжаются.

Вчера вечером из леса самостоятельно выбралась пропавшая 86-летняя жительница поселка Сергеево Череповецкого района. На ее поиски были брошены 10 человек и 2 единицы техники. Женщина обошлась без медицинской помощи.

31 августа в лесу заблудились молодые вологжанки из села Куркино Вологодского района. Только к 9 вечера их смогли вывести по телефону к цивилизации.

Будьте осторожны в лесу и на воде!

ИСТОЧНИК KP.RU