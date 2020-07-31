Молодой вологжанин, зарубивший жену топором, сядет на 9 лет
Ему назначили колонию строгого режима
-
Изменить размер текста:
Вологжанин нанес супруге 24 колото-резаных ранения топором.
Трагедия произошла 6 ноября прошлого года. 25-летний мужчина выпил и убил свою жену. Стало известно, что в сентябре супруга подала на развод. Были конфликты на почве необоснованной ревности.
Убийце вынесли обвинительный приговор и назначили 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина обязан выплатить родственникам погибшей компенсацию в размере 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU