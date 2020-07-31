В Вологде авария на электросетях

31 Июль 2020 2020-07-31T23:36:27+03:00

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В областной столице пропало электричество в центральной части города. Как минимум около часа вологжане пребывали в каменном веке. Очевидцы утверждают, что без света сидела вся Козленская, Левичева, Герцена, Сергея Преминина, Беляева, Рабочая, Козленская, Элеваторная и Советский проспект.Задело Бывалово и Льнокомбинат, минимум 200 домов. Не было электричества в магазинах, выключились светофоры, а на Герцена образовалась пробка.

Пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области сообщила, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Произошла авария на электросетях

ИСТОЧНИК KP.RU