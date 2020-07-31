2020-07-31T21:35:11+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине вопрос о проведении линеек в День знаний решат муниципалитеты

Там где эпидемиологическая ситуация лучше, у детей будет праздник
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области прояснил вопрос о проведении линеек 1 сентября. Все школы Вологодчины должны принять детей. Будет ли праздник решат сами муниципалитетами. Скорее всего торжество проведут там, где эпидемиологическая ситуация стабильна и понятна.

Глава региона заявил, что уже начата подготовка к вероятной второй волне коронавируса и сезону гриппа. Олег Кувшинников рассказал, что недопустимо смешивать пациентов с Covid-19 с гриппом или ОРВИ. Разрабатывается чёткий план маршрутизации больных и планируется перепрофилирование коечного фонда. Медикам придется привить 60% населения региона.

За полмесяца прирост больных с коронавирусом увеличился с 20 до 27 человек в сутки. Власти объяснили такие числа усилением тестирования лиц с симптомами ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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