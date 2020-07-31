2020-07-31T21:15:36+03:00
Звезды

В Череповце появилось двухэтажное граффити летчика Чкалова

Рисунок разместили на здании бизнес-центра на одноименной улице
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Алексей ТриксФото: Алексей ТриксФото: vk.com
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В Череповце на улице Чкалова появился портрет знаменитого летчика-испытателя. К рисунку приложили руку череповецкие мастера Алексей Есин и Александр Булыгин. Граффити разместили на четырехэтажном здании нового бизнес-центра.

Художники рассказали, что владельцы отремонтировали здание, обновили фасад и решили добавить изюминку - увековечить советского летчика, героя Советского Союза. Граффитистам предоставили автовышку. На работу потратили день и 20 баллонов краски.

В Череповце имя Чкалова носит лесомеханический техникум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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