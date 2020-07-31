2020-07-31T21:08:34+03:00
Общество

В Череповце поймали служебных приставов по подозрению в подлоге

Возбуждено шесть уголовных дел
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов задержаны трое судебный приставов. Их подозревают в служебном подлоге и злоупотреблением полномочиями. Об этом сообщило региональное управление следственного комитета.

Следователи предполагают, что с мая по декабрь 2019 года пристав-исполнитель пользуясь служебным положением вынесла постановления о прекращении 747 исполнительных производств о взыскании страховых взносов на общую сумму 3,4 млн. рубля по основанию безнадежности взыскания. Она заведомо знала об отсутствии по ним соответствующих решений налогового органа.

Двое ее коллег-женщин занимались тем же. Одна из них завершила 685 производств на сумму почти 3,3 млн. рублей, другая 471 на сумму 2,8 млн. рублей. Таким образом вредители лишили федеральный бюджет большого количества денег.

Сверка исполнительных производств продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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