На Вологодчине открыт сезон охоты на кабана и медведя
В Вологодской области с 1 августа разрешена охота на кабана и медведя, с конца июля можно отстреливать болотно-луговую дичь, с 5 августа боровую и полевую, с 15 августа - самый массовый сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь.
Охотники долго ждали открытия охоты, ведь предыдущий сезон закрыли из-за пандемии. Планируется выдать более 15 тысяч разрешений на добычу. Чтобы получить разрешение, необходимо оплатить госпошлину и написать заявление в любое районное структурное подразделение облоходепартамента.
Начальник ведомства напомнил охотолюбителям о необходимости соблюдать меры безопасности и дисциплину.
ИСТОЧНИК KP.RU