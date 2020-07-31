Череповецкий предприниматель изуродовал жилой дом

31 Июль 2020 2020-07-31T21:02:07+03:00

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В Череповце предпринимателя осудили за нарушение цветового решения фасада 92А по ул. Ленина. Собственник торговой точки решил отремонтировать вход в его магазин, но получилось неудачно. Мужчина самовольно уложил плитку и покрасил в бежевый серую кирпичную многоэтажку. Однако такие действия нужно согласовывать с управлением архитектуры и градостроительства, косметический ремонт должен как минимум соответствовать колористическому паспорту объекта.

Пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что мэрия Череповца потребовала от ИП устранить нарушение, однако по окончанию срока - 1 апреля 2019 года - фасад был в том же состоянии. В сентябре составлен повторный акт с фотофиксацией состояния объекта. 3 декабря комиссия привлекла бизнесмена к административной ответственности.

В январе 2020 года здание осталось таким же частично бежевым. Мэрия предъявила иск в арбитраж, суд удовлетворил исковые требования и обязал бизнесмена в течение месяца удалить краску с фасада.

Ждем продолжения истории.

ИСТОЧНИК KP.RU