2020-07-31T17:43:47+03:00
Звезды

В Вологодском районе День десантника отметят на "Открытом небе"

Праздник состоится на аэродроме ДОСААФ в Труфаново
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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Вологодчина отметит 2 августа день 90-летия Воздушно-десантных войск России. В Вологодском районе состоится традиционный праздник "Открытое небо". На аэродроме ДОСААФ в Труфаново (8-й км автодороги Вологда – Дубровское) пройдут выступления спортсменов-парашютистов, прыжки, выставка оружия, площадки спортивного меча, выставка оружия, атрибутики, военной и спасательной техники, полоса препятствий, фотозоны.

Программа гуляний:

10:00 – 18:00 – прыжки с парашютом,

10:00 – 13:00 – выставка военной техники,

11:00 – торжественное открытие,

10:00 – 13:00 – соревнования по спортивному мечу.

Организаторы обещают провести мероприятие с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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