В Вологодском районе День десантника отметят на "Открытом небе"
Вологодчина отметит 2 августа день 90-летия Воздушно-десантных войск России. В Вологодском районе состоится традиционный праздник "Открытое небо". На аэродроме ДОСААФ в Труфаново (8-й км автодороги Вологда – Дубровское) пройдут выступления спортсменов-парашютистов, прыжки, выставка оружия, площадки спортивного меча, выставка оружия, атрибутики, военной и спасательной техники, полоса препятствий, фотозоны.
Программа гуляний:
10:00 – 18:00 – прыжки с парашютом,
10:00 – 13:00 – выставка военной техники,
11:00 – торжественное открытие,
10:00 – 13:00 – соревнования по спортивному мечу.
Организаторы обещают провести мероприятие с учетом санитарно-эпидемиологических требований.
ИСТОЧНИК KP.RU