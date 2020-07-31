Вологодское кружево украсило Невский проспект

31 Июль 2020 2020-07-31T17:35:34+03:00

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В Санкт-Петербурге дизайнеры решили оформить витрину магазина на Невском проспекте необычно: 18 народных промыслов от Retail Design Studio украсили торговый комплекс. Вологжане могут быть приятно удивлены, увидев в Питере знаменитое вологодское кружево. Для украшения использовались также хохлома, торжокское золотное шитье, дымковская игрушка, борецкая роспись, резьба по бересте и другие.

Современные модные тренды одежды оригинально дополняют мотивы народных промыслов. Художникам пришлось хорошо поработать: были детально изучены десятки старинных предметов (шкатулки, одежда и глиняные игрушки, изделия из дерева и бересты).

ИСТОЧНИК KP.RU